صفقة تبادل محتملة بين اليوفي وتوتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان النجم الويلزي آرون ​رامسي​ لاعب وسط ​يوفنتوس​ الايطالي يعاني الموسم الحالي برفقة البيانكونيري، حيث سيغيب عن مواجهة روما لاستبعاده من قبل مدرب الفريق اندريا بيرلو.



وفي الساعات الأخيرة، عاد اسم النجم الويلزي ليتردد في سوق الانتقالات، حيث اعرب فريق ​توتنهام​ الإنكليزي عن اهتمامه بالحصول على خدماته بطلب من مدرب الفريق جوزيه مورينيو.

وأفادت التقارير، أن اليوفي يريد مبلغ 20 مليون يورو نظير بيع اللاعب وهو رقم كبير بالنسبة لتوتنهام في الوقت الحالي بجانب راتبه 7 ملايين يورو في الموسم.

وأكدت التقارير بأن دانييل ليفي رئيس توتنهام قد يقوم بعقد صفقة تبادلية مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس في الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، تردد اسم إيريك ​لاميلا​ الذي سينتهي عقده في صيف عام 2022 مع توتنهام ويحصل على راتب سنوي صافي قدره 4.7 مليون يورو.