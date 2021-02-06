كروس يزيد معاناة ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

سيفتقد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني بقيادة زين الدين زيدان لخدمات صانع العابه في اللقاء المرتقبة امام ​خيتافي​ في الجولة 22 من ​الدوري الاسباني​.



وسيغيب النجم الالماني توني كروس عن اللقاء المقبل بعد نيله بطاقة صفراء في مباراة ريال مدريد أمام هويسكا في الجولة 22.

كروس ارتكب خطأ على مدافع هويسكا في الدقيقة 32، ليمنحه حكم اللقاء البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم، ليغيب عن لقاء خيتافي.

غياب كروس، يُعد بمثابة ورطة حقيقية لـ زيدان، بحيث أنّ الملكي لا يملك سوى كاسيميرو وكروس ومودريتش في وسط الملعب، في ظل إصابة إيسكو وفيدي فالفيردي.