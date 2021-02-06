البريمييرليغ: نيوكاسل يونايتد يخطف فوزاً مثيراً امام ساوثامبتون وتعادل بيرنلي وبرايتون‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة 23 من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز " البريمييرليغ "، حقق نادي ​نيوكاسل​ يونايتد فوزاً مهماً امام ساوثامبتون وبواقع 3-2 ليقفز الى المركز الـ16 فيما واصل ساوثامبتون تواجده في المركز الـ12.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي نيوكاسل حيث ضغطوا بقوة على مرمى ساوثاميتون واثمر هذا الضغط عن هدف التقدم للماكبايس في الدقيقة 16 سجله جوزف ويلكوك بعد تمريرة حاسمة من الان سان ماكسيم وواصل لاعبو المدرب ستيف بروس ضغطهم وسجل لاعب ساوثامبتون يان بيدناريك هدف خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26، وبعدها نجح ساوثامبتون من تقليص الفارق في الدقيقة 30 سجله تاكومي مينامينو بعد تمريرة حاسمة من راين بيرتران، وفي الدقيقة 45 تمكن ميغيل الميرون من خطف هدف ثالث للماكبايس لينتهي هذا الشوط بتقدم نيوكاسل يونايتد وبواقع 3-1.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي ساوثامبتون حيث نجح جايمس وارد براوس من تقليص الفارق في الدقيقة 48 وبعدها شهدت الدقيقة 50 طرد لاعب نيوكاسل جيف هيندريك بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، وبعدها ضغط لاعبو ساوثامبتون بقوة كبيرة في محاولة لاقتناص هدف التعادل وتصدى القائم لمحاولة خطيرة من لاعب ساوثامبتون يانيك فيستيرغارد قبل ان يتصدى القائم مرة اخرى لمحاولة خطيرة من داني اينغز وبعدها الغى حكم اللقاء هدف لمهاجم ساوثامبتون تشي ادامز بداعي التسلل، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو ساوثامبتون بشكل كبير على مرمى المامبايس في محاولة لاقتناص هدف التعادل ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل يونايتد وبواقع 3-2.

وفي مباراة اخرى، حسم التعادل الايجابي اللقاء الذي جمع بين ​بيرنلي​ و​برايتون​ وبواقع 1-1 وسجل لوي سدانك هدف التقدم لبرايتون في الدقيقة 36 بعد تمريرة حاسمة من باسكال غروس قبل ان يعادل يوعان غودمودسون النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 53 وبهذا التعادل واصل برايتون تواجده في المركز الـ15 وخلفه بيرنلي في المركز الـ17.