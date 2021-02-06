بطولة Murray River Open الدولية: الياسيم يواجه ايفانز في النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

نجح لاعب ​التنس​ الكندي ​فيليكس الياسيم​ بحسم التأهل لسابع نهائي له في مسيرته الإحترافية باحثًا عن اللقب الأول له و ذلك بفوزه بسهولة على ​موتيه​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين بواقع 1 - 6 و2 - 6 وذلك في نصف نهائي ​بطولة Murray River Open الدولية​ ليقابل غدًا في النهائي اللاعب البريطاني دانيل ​ايفانز​ الفائز بدوره على اللاعب الفرنسي ​شاردي​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 2 - 6 و2 - 6.

