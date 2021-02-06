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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة Murray River Open الدولية: الياسيم يواجه ايفانز في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
نجح لاعب التنس الكندي فيليكس الياسيم بحسم التأهل لسابع نهائي له في مسيرته الإحترافية باحثًا عن اللقب الأول له و ذلك بفوزه بسهولة على موتيه بنتيجة مجموعتين نظيفتين بواقع 1 - 6 و2 - 6 وذلك في نصف نهائي بطولة Murray River Open الدولية ليقابل غدًا في النهائي اللاعب البريطاني دانيل ايفانز الفائز بدوره على اللاعب الفرنسي شاردي بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 2 - 6 و2 - 6.