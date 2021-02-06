ميليك يزيد معاناة مارسيليا قبل موقعة سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

يستعد فريق أولمبيك ​مارسيليا​ للقاء القمة امام باريس ​سان جيرمان​ في كلاسيكو ​الدوري الفرنسي​ ضمن الجولة 24.



وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فان مارسيليا سيفتقد خدمات مهاجمه البولندي، أركاديوز ​ميليك​ بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ، خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد لانس.

وانضم ميليك لصفوف مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما من نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة، ولعب مباراتين بقميص الفريق الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا في الدوري.

ويعاني مارسيليا حاليا من تراجع نتائجه في الليغ 1، وخسارته لكأس السوبر التي أسفرت عن استقالة مدربه البرتغالي السابق، أندريه فيلاش بواش.