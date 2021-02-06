شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر جونسون إنجاز 2019 ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقترب المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون، من استعادة لقبه المفقود في النسخة الثانية من البطولة السعودية الدولية للغولف، التي تختتم غدا (الأحد) على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للغولف وغولف السعودية ياسر الرميان، بعد تصدرجونسون قائمة الترتيب المشاركين، إذ تفوق بطل 2019 على منافسيه بعد تقديمه مستوى مميزا بواقع 13 ضربة تحت المعدل. وكان جونسون ضمن المجموعة التي استكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية وسجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل منافسات اليوم الثالث متساوياً في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس.

وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي حلّ ثانياً بعد تسجيله 11 ضربة تحت المعدل متقدماً على الأمريكي توني فيناو والإنجليزيان تيريل هاتون وأندي سوليفان والدانماركي سورين يلدسِن الذين تقاسموا المركز الثالث بتحقيقهم 10 ضربات تحت المعدل.

من جانبه قال المصنف الأول عالمياً: «لعبت بشكل جيد وقمت بتسديد العديد من الضربات المتوسطة بنجاح لأمنح نفسي فرصة أفضل في تسجيل ضربات تحت المعدل»، لافتا إلى أن البطولة السعودية الدولية مهمة بالنسبة له لمشاركة نخبة ابطال العالم فيها وأنها بطولة كبيرة بالفعل وستمنحنه المزيد من الثقة لما تبقى من العام بكل تأكيد، وعبّر عن مدى ارتياحه باللعب في ملعب رويال غرينز «أنا معجب بالملعب منذ أول زيارة لي قبل عدة سنوات، واعتقد بأنه يناسبني بشكل كبير وزاد من قيمة البطولة».