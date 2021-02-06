"تيكي تاكا" شباب الأهلي تبهر العين

العين: عاطف صيام

استعاد شباب الأهلي بفوزه الكبير على العين 4-1 بريقه مع المهندس مهدي علي الذي تولي زمام الإدارة الفنية قبل فترة وجيزة ،فقد أصبح الأداء سلساً وممتعاً داخل المستطيل الأخضر، وشتان ما بين الأداء ما قبل مهدي ومن بعده ، فالفارق واضح للعيان ولا يحتاج إلى تفصيل أو كلام كثير، والأمر ليس مربوط بالنتائج وحدها وإنما بالتنظيم والانضباط والروح العالية بجانب الرغبة المتواصلة في تسجيل الأهداف والذي ينم على أن هناك من فعل ذلك وزرعه في نفوس اللاعبين، ولعل ما قدمه الفريق أمام العين في قمة الجولة 15من تحكم في مجريات اللعب طوال التسعين دقيقة والفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف من دون مجهود كبير يؤكد عمل المدرب مهدي وأنه وضع يده على الخلل وعالجه وفي طريقه لجني ثماره في المرحلة القادمة.

كل الشواهد تدل على أن شباب الأهلي سيكون هو الحصان الأسود في الدور الثاني لدوري الخليج العربي فقد رفع رصيده إلى 25 نقطة وصعد للمركز الخامس،عدا أسلوب لعبه الممتع في التمرير المستمر" تيكي تاكا" الذي وصل في بعض المرات إلى 25 تمريرة خلال اللقاء.

في المقابل، لم يهدد العين مرمى ماجد ناصر طوال زمن المباراة بل سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 90،وكان الله في عون جماهير"الزعيم"، فقد أثبت الفريق عملياً تحت قادة المدرب البرتغالي بيدرو أنه بلا هوية ولا شكل وليس له لون وفقير من الناحية الفنية، بل يمكن تصنيفه من أضعف فرق دورينا هذا الموسم، والغريب في الأمر وما يدعو للدهشة والاستغراب أن هذا الفريق من عامين وبضعة شهور كان وصيف أندية العالم ولعب النهائي أمام ريال مدريد. وبغض النظر عن ظروف الغيابات التي ضربت الفريق لأسباب متفاوتة فإن اللاعبين الذين حضروا في الملعب كانوا خارج الخدمة بجانب إمكاناتهم المحدودة، فلا يمكن لفريق بحجم العين أن يكون الفارق بين اللاعب البديل والأساسي فيه بهذا البون الشاسع، وزاد الطين بلة مدربهم بيدور إيمانويل الذي يؤكد في كل مرة أنه بعيد تماماً عن معرفة قدرات لاعبيه وضعفه في تقييم منافسيه وقراءته المباريات، فقد اختار المدرب أن يلعب بشكل مفتوح أمام منافس يفوقه في كل شيء، ومع ذلك سهل له مهمته بخروج يحيى نادر لاعب المحور في وسط الملعب ليسرح شباب الأهلي ويمرح كيف ما يشاء ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وأضاع مثلهم كانت كفيلة بمضاعفة الغلة، ولعل ما ذكره مدافع العين سعيد جمعة بعد المباراة بعدم وجود حلول يؤكد أن المدرب بيدرو في وادٍ ولاعبيه في وادٍ آخر.

حديث الموسم

ويمكن اعتبار حديث ماجد ناصر حارس شباب الأهلي بعد المباراة تصريح الموسم حين أكد ان العين الذي لعب أمامه ليس العين الذي يعرفه، وهو غير سعيد بانتصار شباب الأهلي الكبير لأنه بلا طعم في ظل وضع الفريق المنافس الذي لعب بلا روح أو قتال.

ويبدو أن إدارة شركة كرة القدم في نادي العين اقتنعت بأن فريقها غير قادر على العودة للمنافسة على لقب بطولة دوري الخليج العربي بعد اتساع الفارق مع أندية المقدمة بجانب الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق من إصابات و التحاق بعض اللاعبين بالخدمة الوطنية بدليل أنها لم تحرك ساكناً لاغتنام الفرصة في تدعيم الصفوف في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقدات تسد النقص وترفع من قيمة الفريق الفنية، غير أنها أجبرت على تعاقد وحيد مع الياباني شويا ناكاجيما الذي حل بديلاً للكازاخستاني إسلام خان.

ويبدو أن الإدارة وصلت إلى اقتناع بأن هذا الموسم للنسيان خاصة وأن الفريق ودع كل البطولات في هذا الموسم وشرعت في التخطيط للموسم القادم الذي سيشهد تغيرات كبيرة على مستوي اللاعبين والأجهزة الفنية.

هيبة الزعيم

وكالمعتاد وبعد كل هزيمة أو أداء باهت للعين تشتعل مواقع التواصل الإجتماعي العيناوي بالغضب والحزن على حال فريقها، وتكرر المطالبات بالتدخل السريع من الإدارة العليا للنادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمحافظة على ما تبقى من هيبة "الزعيم" بعد ان أصبح التراجع مخيفاً ولا علاقة له بهذا الاسم الكبير في عهد الجهاز الفني الحالي تحت قيادة المدرب البرتقالي بيدرو ايمانويل بجانب عدد كبير من اللاعبين الذين هم أقل قامة من نادي العين، والأخطر من كل ذلك ان بعض الجماهير بدأت تطالب بالإنسحاب من مباراة المحلق الآسيوي في شهر إبريل/ نيسان المقبل أمام فريق فولاذ الإيراني إذا استمر الوضع هكذا، حتى لا يفقد "الزعيم "هيبته آسيوياً كما بدأ يفقدها محلياً.