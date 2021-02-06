خالد بطي: الظفرة قادر على الوصول إلى بر الأمان

حوار: محمد مصطفى

يعد خالد بطي لاعب نادي الظفرة واحداً من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق في آخر 3 مواسم، ولعله من أكثر اللاعبين ثباتاً في المستوى وهو أحد المدافعين الأقوياء الذين يعطون ثقلاً كبيراً في الدفاع والوسط، وفي هذا الموسم تطور أداؤه ووصل إلى مرحلة النضج الكروي، وبات محط أنظار الأندية الكبيرة؛ حيث تلقى اللاعب طلبات رسمية من أندية الشارقة والنصر لضمه في فترة الانتقالات الشتوية والوحدة في بداية الموسم، لكن إدارة "الفارس" تمسكت ببقائه مع الفريق للاستفادة من خدماته، علماً بأنه عقد بطي مع الظفرة يمتد حتى 2023.

"الخليج الرياضي" التقى خالد بطي في شارع النجوم وتحدث معه عن عدد من النقاط حول طلب الأندية الأخرى ونقاط أخرى تتعلق بطموحاته الخاصة في الانضمام للمنتخب ورغبته في خوض تجربة جديدة، لكن ليس على حساب الظفرة.

- رغم العروض من 3 أندية كبيرة "الشارقة والجزيرة والوحدة" استمر خالد بطي في الظفرة.. ما السر؟

# فعلاً وصل للنادي 3 عروض رسمية للتعاقد معي لكنني لم أرحل لأن الظفرة تمسك بي لكوني أصبحت واحداً من الأعمدة الرئيسية، والفريق يحتاجني في هذا الموسم، ومن جانبي أحترم قرار الإدارة وفضلت البقاء مع الفارس لأن النادي له فضل علي، وطبعاً عقدي مستمر حتى 2023، ولكن لكل لاعب طموحه في خوض تحديات جديدة وتحقيق أهداف وأتمنى أن تتحقق مع الظفرة ما دمت مستمراً مع الفريق.

- ما سر تراجع نتائج الظفرة؟

# كانت بدايتنا في الدوري جيدة للغاية، لكن سرعان ما ظهرت الإصابات وأحدثت ربكة في الفريق الذي لم يكتمل حتى المباراة الأخيرة، وسبق أن تم حجرنا 10 أيام قبل مباراة شباب الأهلي في كأس الخليج العربي ثم دخلنا في موجة جديدة من الإصابات لأسباب مختلفة إضافة إلى التغيير الفني، ولكن قويض ليس غريباً علينا، والفريق قادر على تجاوز كبوته، وسيتمكن من الدخول إلى محطة الأمان.

_ هل للخروج المبكر من كأس رئيس الدولة، البطولة المحببة للظفرة تأثير سلبي؟

# لا أعتقد أن الخروج من الكأس له دور في التراجع، ولكن هذا الموسم مختلف بالنسبة لنا، وكان طموحنا النهائي ولكن تأثرنا بخروج عدد من الأساسيين في الانتقالات الصيفية وقدوم وافدين جدد ومدرب جديد، إضافة إلى أننا لعبنا مباراة الشارقة بغيابات كثيرة نظراً للإصابات.

- هل ترى أن الظفرة قادر على الوصول للمنطقة الدافئة؟

# لقد مررنا بمواسم أصعب من الموسم الحالي، ولكننا قادرون على الوصول إلى الأمان، بل وتحقيق مركز جيد، فقط ننتظر عودة المصابين وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.

- كيف ترى عودة ديوب وانضمام كوندي للفريق؟

# كوندي طبع بصمته من أول مباراتين وأكد أنه صفقة ناجحة، وعودة ديوب إضافة مهمة للظفرة.. هو لاعب قائد وهداف سابق للفريق وله اسمه في الدوري الإماراتي، وسيساهم في خدمة الأسلوب الذي يعتمده الفريق.

- ماذا عن حلم الانضمام إلى الأبيض، وهل تتوقع وصوله إلى كأس العالم؟

# الانضمام للمنتخب الوطني حلم أي لاعب، وأحرص على تحقيق الحلم بالاجتهاد وتقديم مستويات جيدة، وبالتأكيد باب المنتخب مفتوح لكل مجتهد، وعلينا احترام خيارات المدرب مارفيك، وعلى الجميع دعم الأبيض من الكل، أما بالنسبة لتحقيق الحلم والعودة لكأس العالم، فأعتقد أن المنتخن صحح الوضع، وتولى مارفيك المهمة مبشر . صحيح أن المهمة صعبة، ولكن بالتأكيد ليست مستحيلة، ولاعبونا قادرون على إسعاد الشارع الرياضي.

- كيف ترى غياب الجمهور وأثره على المنافسة واللاعبين؟

# بالتأكيد غياب فاكهة كرة القدم شيء صعب لأن الجمهور يحفز الفرق واللاعبين وأتمنى عودتهم سريعاً، والحمد لله دورينا هذا الموسم جيد رغم الظروف، والعين أكثر الأندية التي تأثرت بهذه الغياب الإجباري.

- خروج عموري من الجزيرة وغيابه عن الأبيض.. كيف تراه؟

# عموري نجم كبير ورقم مهم في الكرة الإماراتية يحتاجه الدوري والمنتخب، ونتمنى عودته سريعاً وأن يوفق في الانضمام إلى أي من الأندية وأن يصبح جاهزاً للمشاركة مع الأبيض.

- لمن يذهب درع الدوري في الموسم الحالي؟

# لقب الدوري حائر بين الثنائي الشارقة والجزيرة وهما الأقرب من ناحية الأداء والإمكانيات واللاعبين، صحيح أن "الملك" تراجع قليلاً بعد السوبر، لكنه عاد، والجزيرة مستمر في المطاردة التي ستنتهي لصالح أحد الفريقين.