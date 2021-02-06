الجزيرة يفك العقدة بشفرة«التاريخي» مبخوت

أبوظبي: محمد مصطفى

واصل الجزيرة عروضه الجميلة ونتائجه العريضة بفوزه 5-1 على مضيفه الظفرة ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي، لينجح«فخر أبوظبي» في الثأر من «الفارس» الذي كان اخرجه في آخر سنتين من مسابقة كأس رئيس الدولة،وفرض عليه التعادل في ذهاب الموسم الحالي.

وحفلت المباراة بالأحداث والأهداف والأرقام وفي مقدمتها الانتقاد اللاذع الذي وجهه مدرب ومسؤولي فريق الظفرة للتحكيم لطرد لاعبي الفريق ديوب والسناني، إضافة إلى إشهار البطاقة الصفراء للمدرب قويض وعبد الرحيم جمعة مدير الفريق الأول بين الشوطين، كما شهدت المباراة استمرار توهج هداف «فخر أبوظبي» علي مبخوت الذي كان فارس اللقاء بلا منازع حيث سجل «هاتريك» رفع به رصيده إلى 11 هدفاً في قمة هدافي الدوري،كما واصل مهارته في صناعة الأهداف بصنع هدفين ليصل إلى 8 أسيست كأفضل صانع في الدوري، وأيضاً رفع أهدافه في تاريخ الدوري إلى 157 هدفاً ليعادل رقم تيجالي ويصبح على بعد 8 أهداف من كسر رقم فهد خميس الهداف التاريخي لدورينا.

كذلك شدد الجزيرة الخناق على الشارقة المتصدر وقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط، واصبح الأقوى هجوماً برصيد 36 هدفاً، كما نجح في تحقيق أكبر فوز في تاريخ مبارياته مع الظفرة، إذ سبق له الفوز 6- صفر لكن في الكأس،أما في الدوري فكانت أكبر نتائجه فوزه 5-3 في 2011 و4-صفر في 2016.

أما على الجانب الأخر فقد تعرض الظفرة إلى خسائر فادحة في المباراة وواصل نزيف النقاط وسيفقتد اثنين من العناصر المهمة في تشكيلته في المباراة المقبلة.

ووجه السوري محمد قويض مدرب الظفرة هجوماً لاذعاً على أداء حكم المباراة، وبنى انتقاداته على حالة طرد السنغالي ماكيتي ديوب في نهاية الشوط الأول وكانن نتيجة المباراة وقتها التعادل 1-1، وقال«ديوب نال طرداً غير صحيح بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية على حالة عادية»،مضيفاً إنه شعر بغضب شديد على الحكم.

وأضاف: طرد خالد السناني في الشوط الثاني كان نقطة تحول في المباراة، وخلق حالة من «العصبية بين لاعبينا، فلقد ضاع مجهود الفريق الذي لملم أطرافه من الإصابات لخوض المباراة».

وأعطى قويض فريق الجزيرة الفائز حقه وقال«علينا أن نقر بأن الجزيرة من حقه الفوز وهو فريق قوي يلعب كرة قدم جميلة ولديه لاعبون أصحاب مهارات عالية،ولكن إذا أردنا أن نقيّم المباراة من الناحية الفنية، فلا نستطيع سوى الحكم إلا على الشوط الأول فقط حيث نجحنا في إغلاق المساحات أمامه و أنهينا الشوط بالتعادل.

لا ضغوط

بدوره أوضح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه خاض مباراة الظفرة دون ضغوط رغم الدافع الذي خاض به اللقاء لتعويض النتائج السلبية أمام المنافس الذي تعادل مع الجزيرة في مباراة الدور الأول كما نجح في اقصاءه من كأس رئيس الدولة مرتين توالياً، وقال كايزر: رغم كل هذه الدوافع لعبنا بلا ضغوط وبأسلوبنا المعتاد في التمرير والاستحواذ، وافتتحنا التسجيل بهدف جميل، لكن دخل علينا هدف عكسي غريب لم يؤثر في الناحية المعنوية، ودخلنا للشوط الثاني بالأداء والروح نفسهما وضغطنا على مرمى المنافس حتى نجحنا في ترجمة أفضليتنا بهذا الفوز العريض.

سبب الخسارة

وانضم عبدالرحيم جمعة مدير فريق الظفرة إلى المدرب قويض في الانتقادات للتحكيم وقال: 80% من أسباب خسارة الظفرة من التحكيم، للأسف بهذا المستوى التحكيمي كرة الإمارات لن تتطور، عادة نحن كنادٍ لا نتحدث عن التحكيم ولكن ما حدث في المباراة من قرارات استهدفت فريقنا دفعنا للحديث ورفع صوتنا ضد ما يحدث.

و قال جمعة إن على التحكم ان يرتقي ويتطور وأضاف: «نحن ندعم فريقنا بأفضل الأجانب واعمل على تجهيز اللاعبين لأسبوع كامل رغم الظروف،وكل ذلك المجهود يضيع في دقيقة واحدة بخطأ من الحكم، وعلينا أن نسأل: أليس الحكم عليه تهدئة اللاعبين أم التركيز على تعصيبهم؟ ديوب نال إنذاراً أول في حديث عادي مع أنه هناك أكثر من لاعب تحدث مع الحكم ولم أر بطاقات أشهرت في وجوههم».