شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يفرض التعادل على برايتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل برايتون آند هوف ألبيون 1-1 مع مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت بعد أن سجل يوهان جودموندسون هدفاً لبيرنلي ليعادل النتيجة بعد أن تقدم لويس دنك لبرايتون من ضربة رأس في الشوط الأول.

وكان برايتون فاز في ثلاث من آخر أربع مباريات ومن بينها انتصاران على توتنهام وليفربول لكنه أخفق في الحفاظ على تقدمه مجدداً في مباراة هذا الموسم.

وبدأ بيرنلي المباراة بقوة واختبر روبرت سانشيز حارس برايتون مرتين في الشوط الأول. وحرم سانشيز اللاعب دوايت مكنيل من التسجيل من ركلة حرة كما منع جيمس تاركوفسكي من هز الشباك بعد ركلة ركنية.

لكن على عكس سير اللعب تقدم برايتون بهدف بعد ركلة ركنية في الدقيقة 36 حين ارتقى دنك أعلى من المدافعين وسدد برأسه في الشباك ليحرز هدفه الثالث هذا الموسم.

وتجرع برايتون أول هدف في خمس مباريات بعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني بعد أن تصدى سانشيز لكرة لتصل إلى جودموندسون ليضعها الجناح الأيسلندي غير المراقب في الشباك.

ويحتل بيرنلي المركز 17 برصيد 23 نقطة متقدماً بفارق تسع نقاط على منطقة الهبوط بينما يتقدم برايتون عليه بنقطتين في المركز 15.