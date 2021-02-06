بهدف عالمي.. مصطفى محمد يقود جالاتا سراي للفوز في على فنربخشة في قمة الدوري التركي

الشارقة - اميمة ياسر -

قاد النجم المصري الشاب مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الفوز على فريق فنربخشة بهدف نظيف، في قمة مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري التركي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن المباراة، ليسجل هدفه الثاني مع جالاتا سراي في مباراته الثانية منذ انتقاله من صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعتبر مشاركة مصطفى محمد مع جالاتا سراي الظهور الأساسي الأول للمهاجم المصري بعدما لعب بديلاً في مباراة اسطنبول باشاك شهير في الجولة الماضية.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن مصطفى محمد أصبح أول لاعب مصري يسجل في ديربي فنربخشة وجالاتا سراي في تاريخ الدوري التركي.

وبات مصطفى محمد صاحب الجنسية رقم 28 التي تسجل في ديربي أسطنبول.

وبهذا الفوز، تصدر جالاتا سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، وتراجع فنربخشة للمركز الثاني بنفس الرصيد، كما بإمكان بشكتاش صاحب المركز الثالث بـ45 نقطة مقاسمة الصدارة حال فوزه في مباراة الغد أمام كونيا سبور.