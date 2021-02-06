مصطفى محمد يواصل التألق ويسجل هدفه الثاني في الدوري التركي في مرمى فنربخشة

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز لاعب الزمالك السابق مصطفى محمد هدف التقدم لفريقه جالاتا سراي التركي، في شباك فريق فنربخشة، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "فنربهتشه شوكرو ساراجوجلو"، فى قمة مباريات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري التركي للموسم الحالى 2020 - 2021.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 53 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة الآن تقدم جالاتا سراي على فنربخشة بهدف نظيف.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة متوسطة المستوى.

وتواجد المهاجم المصري مصطفى محمد أساسياً في تشكيل جالطة سراي للمرة الأولى بعد مشاركته بديلاً في لقاء باشاك شهير بالجولة الماضية، والذي شهد إحرازه أول أهدافه مع فريقه الجديد.

ويعد مصطفى محمد أول لاعب مصري يخوض مواجهة ديربي تركيا أحد أقوى وأشرس الديربيات في عالم كرة القدم.

ويسعى جالاتا سراي لمواصلة انتصاراته في الدوري التركي، بعدما حقق الفوز فى أخر 4 مباريات، كما يطمح فناربخشة فى تحقيق فوزه الرابع على التوالى بالمسابقة.

وكانت مواجهة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري التركي قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتصدر فناربخشة جدول ترتيب الدوري التركى الموسم الحالى برصيد 48 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن جالطة سراى الوصيف برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بشكتاش الثالث بنفس عدد النقاط.