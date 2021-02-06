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أبوتريكة يختار «التالتة شمال» لتشجيع الأهلي أمام بايرن ميونخ

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ظهر محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق، وهو يختار المكان الذي سيشجع الأهلي منه في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لحملة "الطريق إلى 2022"، الخاص باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم، فيديو ظهر فيه أبوتريكة وهو يتحدث معلناً اختياره التواجد في مدرجات الدرجة الثالثة جهة اليسار.

واختار أبو تريكة مكانه خلال المباراة قبل أن يعرف أن جماهير الأهلي هم من اختاروا هذا المكان في المباراة، وأصر بعد ذلك على التواجد هناك بدلًا من الدرجة الثانية أو المقصورة.

ويظهر أبو تريكة في حوار غدًا الأحد رفقة وائل جمعة، للحديث عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ المنتظرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي ستقام يوم الإثنين المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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