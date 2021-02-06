نتيجة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران فى الدوري الجزائري اليوم

نتيجة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران، في إحدى مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الجزائري.

عزز وفاق سطيف صدارته لجدول ترتيب الدوري الجزائري بتغلبه العريض على ضيفه مولودية وهران 4-1 اليوم السبت، على ملعب 8 مايو 1945.

سجل ماليك توري، وهواري فرحاني، وأحمد قندوسي، ومنصف بقرار في الدقائق 27 و42 و76 و79 على الترتيب أهداف أصحاب الأرض. بينما أحرز هشام بلقروي، الهدف الوحيد لمولودية وهران في الدقيقة 30.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 27 نقطة فى الصدارة، من 12 مباراة في الدوري الجزائري، فاز في 8 مناسبات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة وحيدة كانت على يد “مولودية الجزائر” في الجولة الثامنة.

فيما توقف رصيد مولودية وهران عند 18 ليتراجع للمركز التاسع، بعد ان استعاد توازنه بتحقيق الانتصار في الجولة الماضية أمام “شبيبة الساورة” وذلك بعد تلقيه الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الجزائري على يد “اتحاد الجزائر” في الجولة العاشرة.

كان وفاق سطيف قد أكتفي بنتيجة التعادل في آخر مباراتين له في الدوري الجزائري، ورغم ذلك ما زال يحتل صدارة جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه “أولمبى المدية”.

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