علي معلول: سندافع عن اسم الاهلي أمام بايرن ميونخ

أبدي علي معلول، الظهير الأسر للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونخ الألماني الإثنين المقبل.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه يوم الجمعه “التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم له طعم مختلف، خاصة أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية”.

وأضاف “خضنا مباراة قوية قبل أمس (الخميس) ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي”.

وأوضح أن خبرات اللاعبين كانت حاضرة في مباراة الدحيل، بالإضافة إلى روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.

وقال: “مباراة بايرن ميونيخ من العيار الثقيل بين بطلي أفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نمتلك”.

وتابع “نسعى لتقديم مستوى مشرف يليق باسم بطل قارة أفريقيا أمام بطل أوروبا، وأرى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو إلى أمور في هذا الأطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة”.

وأضاف “الكل في حالة تركيز شديدة سواء على المستوى الفني أو التكتيكي ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ”.