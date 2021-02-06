ريال مدريد يُعلن خضوع راموس لعملية جراحية

يواجه قلب دفاع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس خطر الغياب عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ضد أتالانتا الإيطالي، بعد إعلان ناديه السبت عن خضوعه لجراحة في ركبته.

قال ريال مدريد في بيان “خضع قائدنا سيرجيو راموس لجراحة ناجحة اليوم في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى”.

ويتوقع أن يغيب راموس بين ستة وثمانية أسابيع بحسب الصحف المحلية، ما يعني انه سيبتعد عن مبارتي فريقه في دوري أبطال أوروبا في 24 فبراير و16 مارس، ليشكل ضربة قوية لتشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل زيدان أن يعود لاعبه إلى ربع نهائي محتمل في أبريل بالإضافة إلى الكلاسيكو المحلي ضد برشلونة في 11 أبريل.

ولم يلعب راموس (35 عامًا) منذ 14 يناير، عندما خسر الفريق الملكي أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي الكاس السوبر الاسبانية.

ويراقب أيضا مدرب المنتخب لويس انريكي حالة راموس، قبل خوض كأس أوروبا الصيف المقبل، بالاضافة الى تصفيات مونديال 2022 في نهاية مارس ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو.

كما دخل اللاعب في مفاوضات مع حامل لقب الدوري حول تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو.

وكان اللاعب قد عاد الى التمارين الأسبوع الماضي، لكن آلاما إضافية في ركبته اليسرى دفعت الاطباء للجوء الى خيار الجراحة. قال زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة “ما نريده أن يعود إلينا في أسرع وقت”.

ويحتل ريال المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط وراء أتلتيكو مدريد المتصدر.