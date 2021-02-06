افتتح المهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” رصيد أهدافه مع فريقه الجديد جالطة سراي، في قمة مباريات اليوم بالجولة 24 من الدوري التركي الممتاز أمام فنربخشة، على ملعب أولكير بمدينة اسطنبول.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 54 من تسديدة بباطن القدم اليمنى، أطلقها من على خط الـ 18 بعد حصوله علي تمريرة من زميله “إيمري كيلينك”.

ووضع المدير الفني لنادي جالطة سراي “فاتح تريم” كامل ثقته في مصطفى محمد بإشراكه في التشكيلة الاساسية هذا المساء بدلاً من المهاجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو الغائب بداعي الإصابة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وشهد العديد من الهجمات لأصحاب الضيافة “فنربخشة” دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الأوروجوياني “موسليرا”.

وبعد هدف مصطفى محمد بحوالي 10 دقائق، تحرك المدير الفني لفنربخشة “إيرول بولوت” بإجراء تغييرات هجومية على أمل إدراك هدف التعديل.

ودفع بولوت بصانع الألعاب التركي الألماني الشهير “مسعود أوزيل” المنضم لصفوف فنربخشة خلال الميركاتو الشتوي 2021 من آرسنال الإنجليزي.

ولعب أوزيل بدلاً من يانداس، بينما شارك الهداف السنغالي “بابيس سيسيه” بدلاً من الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور “إينير فالنسيا”.

فيديو يوتيوب | شاهد هدف مصطفى محمد في ديربي جالطة سراي وفنربخشة