كأس العالم للأندية | الفيفا يُعين حكمًا عربيًا لمباراة الاهلي وبايرن ميونخ

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السبت، الحكم الإماراتي محمد عبدالله لقيادة مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية. واختار الاتحاد الدولي كلا من محمد الحمادي، وحسن المهري كمعاونين للحكم الرئيسي محمد عبدالله، وأسند قيادة غرفة تقنية الفيديو “الفار” للحكمين ديو فيسكير والقطري خميس المرعي. ويستعد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف نهائي لمونديال الأندية المقام على الأراضي القطرية. واستطاع الأهلي تجاوز نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد في الدور الثاني، ليضرب موعدًا مع العملاق البافاري الذي يخوض أول مباراة له في البطولة، التي تعفي بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية من خوض الدورين الأول والثاني.

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