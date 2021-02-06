أزمة تواجه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية أن نادي فولاذ الإيراني طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستضافة مباريات مجموعته على أرضه في دوري أبطال آسيا، في حالة تخطيه عقبة العين الإماراتي.

ويتواجد النصر السعودي بالمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا رفقة كل من الوحدات الأردني والسد القطري والمتأهل من العين الإماراتي وفولاذ الإماراتي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أصدر قرارًا منذ 3 سنوات بإقامة مباريات الأندية السعودية ضد نظيرتها الإيرانية في أرض محايدة، وفي حال موافقة الاتحاد الآسيوي على طلب فولاذ سيعود النصر للعب في إيران بعد انقطاع دام لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن نادي النصر خرج من البطولة الآسيوية الماضية من الدور نصف النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني عقب الهزيمة بركلات الترجيح، مما دفع إدارة العالمي للتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي بحجة تسجيل الفريق الإيراني للاعبين جدد بالرغم من قرار المنع من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.