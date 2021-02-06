نتيجة مباراة ارسنال واستون فيلان فى الدوري الانجليزي اليوم

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال واستون فيلا، فى إحدي مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ23 فى الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”.

انتزع أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه أرسنال 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيلا بارك، ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته، ولم يكن هناك فرص حقيقية لتسجيل الأهداف باستثناء فرصتين لأستون فيلا، وفرصة واحدة لفريق أرسنال.

وسجل أستون فيلا هدف التقدم من أول فرصة اتيحت له في الدقيقة الثانية عندما توغل بيرتران تراوري بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية وصلت إلى أولي واتكينز ليسدد كرة أرضية قوية اصطدمت روب هولدينج وعانقت الشباك.

فيما جاءت أخطر فرص أرسنال في هذا الشوط في الدقيقة 29 عندما سدد جرانيت تشاكا كرة قوية من ركلة حرة حولها الحارس إيميليانو مارتينيو بأطراف أصابعه لركلة ركنية.

وجاءت الفرصة الثانية لأستون فيلا في الدقيقة 30 عندما استلم بيرتران تراوري تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة ماثيو ريان حارس أرسنال، وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن تألق وتصدى للكرة.

وباستثناء تلك الهجمات لم يكن هناك خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين وتوالت محاولاتهما الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف، واعتمد الفريقان على التسديدات البعيدة، حيث أهدر أستون فيلا فرصتين عن طريق روس باركلي وجون ماكجين، فيما أهدر أرسنال فرصتين عن طريق تصويبتين للثنائي نيكولاس بيبي وهيكتور بيليرين.

وكانت أبرز فرص هذا الشوط في الدقيقة 83 عندما استلم أولي واتكينز كرة بينية داخل منطقة جزاء أرسنال من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

وباستثناء تلك الفرص لم يشهد الشوط الثاني أي أحداث مهمة ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز أستون فيلا 1 / صفر.

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