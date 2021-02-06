الدوري السعودي | خبير قانوني ينصف النصر بعد بيان التعاون

أصدر نادي التعاون السعودي، أمس الجمعة، بيانًا صحفيًا، انتقد من خلاله الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مواجهة الفريق أمام النصر، التي انتهت بهزيمة التعاون 3 ـ 0، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد التعاون أن هناك قرارات تحكيمية متكررة، لم تكن صحيحة تجاه الفريق الأول به في مباريات الدوري السعودي.

وعلق الخبير القانوني، أحمد الأمير، على صحة ضربة الجزاء التي احتسبها حكم مباراة النصر والتعاون لصالح بيتروس مشيرًا إلى أن المخالفة كانت على خط منطقة الجزاء.

وقال الأمير من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر “بلنتي بيتروس، صحيح لأن المخالفة من مدافع التعاون حصلت على خط منطقة الجزاء وحسب نصوص قانون اللعبة فأن الخطوط تعتبر جزء من المنطقة التي تحددها”.