نتيجة مباراة شالكه ولايبزيج في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “شالكه ولايبزيج” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021، ضمن الجولة 20 من الدوري الالماني.

نقل بث مباشر مباراة شالكه ولايبزيج على قناة سكاي سبورت بونديسليجا 3، كما نقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 الفرنسية.

انتصر لايبزيج على شالكه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب “فيلتينس ارينا”، وأدارها الحكم الألماني “مارتن بيترسن”.

وافتتح لايبزيج التسجيل عن طريق “نوردي موكيلي” مع نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة (45)، وفي الشوط الثاني أحرز “مارسيل سابيتسر” الهدف الثاني في الدقيقة (73)، وزاد “ويلي أوربان” الغلة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (87).

وبهذا الانتصار استعاد نادي لايبزيج توازنه، فبعد خسارته أمام “ماينز” في الجولة قبل الماضية، انتصر على “باير ليفركوزن” في الجولة الماضية، قبل ان يفوز اليوم على شالكه ليعزز مكانته في مركز الوصافة.

وجمع لايبزيج 41 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ” الذي انتصر أمس على حساب “هيرتا برلين” لحساب الجولة الحالية.

نتيجة مباراة شالكة ولايبزيج في الدوري الالمانيفي المقابل، ظل شالكه كما هو في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الالماني وفي رصيده 8 نقاط فقط، جمعها من انتصار وخمس تعادلات، فيما تعرض الفريق الملكي لـ14 هزيمة.

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