خاص بـ الخليج 365 | تفاصيل اجتماع إدارة الهلال السعودي مع لوشيسكو

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كشفت مصادر موقع “الخليج 365” أن إدارة الهلال السعودي اجتمعت مع المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، عقب الخسارة الأخيرة أمام أبها، بنتيجة 3 ـ 2، ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن الإدارة بحثت مع مدرب الهلال إمكانية إنهاء العقد بالتراضي، بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة في الفترة الماضية، لكن لوشيسكو رفض وطالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في حالة إقالته.
وأكد لوشيسكو في اجتماعه بإدارة الهلال أن الفريق لا يزال قادرًا على التتويج ببطولة الدوري في الموسم الحالي، ووعد بتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.
ويحتل الهلال حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاهلي المتصدر، ونقطتين عن الشباب، الذي يلعب اليوم أمام الرائد، علمًا بأن الفريق الهلالي له مباراة مؤجلة أمام العين، سيلعبها يوم الثلاثاء المقبل.
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