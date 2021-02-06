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مصطفى محمد يقود تشكيلة جالطة سراي الاساسية أمام فنربخشة

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محمود ماهر 0 تبليغ

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قرر المدير الفني لنادي جالطة سراي التركي فاتح تريم الدفع بالمهاجم الدولي المصري مصطفى محمد في تشكيلة فريقه الاساسية أمام فنربخشة مساء اليوم السبت 6 فبراير 2021.

وجاءت مشاركة مصطفى محمد في تشكيلة جالطة سراي الاساسية في قمة مباريات اليوم لحساب الجولة الـ 24 من الدوري التركي الممتاز بسبب إصابة المهاجم الدولي الكولومبي رادميل فالكاو الذي أُستبعد من التشكيلة ككل مع النجم الجزائري سفيان فيجولي، والنجم النرويجي عمر عبداللاوي.

وسيلعب النجم المغربي يونس بلهندة في مركز صناعة الألعاب تحت مصطفى محمد، جنبًا إلى جنب النجم المخضرم آردا توران.

والتالي تشكيلة جالطة سراي الاساسية أمام فنربخشة اليوم:

مصطفى محمد في تدريبات جالطة سراي التركي – Twitter

موسليرا

لينيس دونك ماركاو ساراتشي

أنتاليالي

أونيكورو آردا توران يونس بلهندة كالينيتش

مصطفى محمد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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