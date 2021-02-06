مصطفى محمد يقود تشكيلة جالطة سراي الاساسية أمام فنربخشة

قرر المدير الفني لنادي جالطة سراي التركي “فاتح تريم” الدفع بالمهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” في تشكيلة فريقه الاساسية أمام فنربخشة مساء اليوم السبت 6 فبراير 2021.

وجاءت مشاركة مصطفى محمد في تشكيلة جالطة سراي الاساسية في قمة مباريات اليوم لحساب الجولة الـ 24 من الدوري التركي الممتاز بسبب إصابة المهاجم الدولي الكولومبي “رادميل فالكاو” الذي أُستبعد من التشكيلة ككل مع النجم الجزائري سفيان فيجولي، والنجم النرويجي عمر عبداللاوي.

وسيلعب النجم المغربي “يونس بلهندة” في مركز صناعة الألعاب تحت مصطفى محمد، جنبًا إلى جنب النجم المخضرم “آردا توران”.

والتالي تشكيلة جالطة سراي الاساسية أمام فنربخشة اليوم :

موسليرا

لينيس – دونك – ماركاو – ساراتشي

أنتاليالي

أونيكورو – آردا توران – يونس بلهندة – كالينيتش

مصطفى محمد