فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة البنك الاهلي والجونة فى الدوري المصري اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة البنك الاهلي والجونة فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بين البنك الأهلي وضيفه الجونة، اليوم على ملعب المقاولون العرب، بإدارة من الحكم المصري “وليد عبد الرازق”.

وتقدم البنك الأهلي بهدف سجله عاصم صلاح في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وتعادل الجونة بهدف سجله لؤي وائل في الدقيقة 50.

ورفع البنك الاهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، كما رفع الجونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث.

نقل بث مباشر مباراة “الجونة والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

كان نادي الجونة قد تعرض لخسارتين متتاليتين أمام “سيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي” على الترتيب، وخاض 12 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 4، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 14 هدف، وتلقت شباكه 10 أهداف.

في المقابل، حقق نادي البنك الاهلي انتصار وحيد حتى الآن منذ صعوده إلى الدوري المصري الممتاز، وكان في الجولة الثانية على حساب “الانتاج الحربي”، فيما تعادل في 7 مباريات، وخسر في 4، وسجل لاعبوه 10 أهداف فقط، وتلقى مرماه 14 هدف.

إليكم اهداف المباراة

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