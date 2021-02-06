- 1/2
- 2/2
كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” يمكن أن ينضم لأحد الفريق السعودية، خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية، التي تنتهي في السعودية الأحد 7 فبراير.
وأوضحت أن عموري بعد فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي، حدد خيار المشاركة في دوري أبطال آسيا كشرط للتعاقد مع نادٍ جديدٍ، وذلك لرغبته في العودة بقوة للمنافسة على الألقاب والبطولات المحلية والقارية.
وأضاف المصدر “عموري فضل التمهل في اختيار وجهته المقبلة بعد تلقيه عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية رغبةً منه في أن يكون ناديه الجديد مناسبًا لاستعادة تألقه من جديد”.
وكشفت مصادر مقربة من الأهلي السعودي أن عموري دخل ضمن اهتمامات النادي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، وأضافت أن الساعات الماضية شهدت اتصالات جادة بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | هل يعود عموري بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.