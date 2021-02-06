الدوري السعودي | هل يعود عموري بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة؟

كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” يمكن أن ينضم لأحد الفريق السعودية، خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية، التي تنتهي في السعودية الأحد 7 فبراير.

وأوضحت أن عموري بعد فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي، حدد خيار المشاركة في دوري أبطال آسيا كشرط للتعاقد مع نادٍ جديدٍ، وذلك لرغبته في العودة بقوة للمنافسة على الألقاب والبطولات المحلية والقارية.

وأضاف المصدر “عموري فضل التمهل في اختيار وجهته المقبلة بعد تلقيه عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية رغبةً منه في أن يكون ناديه الجديد مناسبًا لاستعادة تألقه من جديد”.

وكشفت مصادر مقربة من الأهلي السعودي أن عموري دخل ضمن اهتمامات النادي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، وأضافت أن الساعات الماضية شهدت اتصالات جادة بين الطرفين.