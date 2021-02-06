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ريال مدريد ينجو من مطب هويسكا بفضل ثنائية فاران

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المنامة - ياسر ابراهيم - حقق فوزاً صعباً 2-1 على مستضيفه هويسكا في المرحلة 22 من لكرة القدم السبت.
 
وتقدم هويسكا بالنتيجة عبر خافي جالان مطلع الشوط الثاني 48 بتسديدة رائعة، لكن المدافع الفرنسي رافايل فاران عدل النتيجة 55 بمتابعة رأسية ناجحة، وقبل النهاية بقليل عاد فاران نفسه وتقمص دور البطل مسجلاً هدف الفوز الغالي 84 عندما تابع كرة مرتدة من حارس هويسكا بعد رأسية كاسيميرو.
 
وهي الثنائية الأولى لفاران في الليغا، منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2011، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بشكل منطقي.
 
وصار رصيد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة مع مستضيفه ريال بيتيس غداً الأحد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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