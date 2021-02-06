ريال مدريد ينجو من مطب هويسكا بفضل ثنائية فاران

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ريال مدريد فوزاً صعباً 2-1 على مستضيفه هويسكا في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.



وتقدم هويسكا بالنتيجة عبر خافي جالان مطلع الشوط الثاني 48 بتسديدة رائعة، لكن المدافع الفرنسي رافايل فاران عدل النتيجة 55 بمتابعة رأسية ناجحة، وقبل النهاية بقليل عاد فاران نفسه وتقمص دور البطل مسجلاً هدف الفوز الغالي 84 عندما تابع كرة مرتدة من حارس هويسكا بعد رأسية كاسيميرو.



وهي الثنائية الأولى لفاران في الليغا، منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2011، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بشكل منطقي.



وصار رصيد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة مع مستضيفه ريال بيتيس غداً الأحد.