شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح «الأسبوعين الراحة» يشعل الحرب بين كلوب وجوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الحرب الكلامية بين يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وبيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قبل معركة الريدز والفريق السماوي المقرر إقامتها غدا عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من عمر البريميرليج.

وكان كلوب، قد أشار إلى أن فريق مانشستر سيتي قد حصل على أسبوعين راحة أكثر من فريقه بسبب المباريات التي تأجلت بسبب فيروس كورونا.

وأشار موقع صحيفة «ميرور» في عنوانها، أعطني الراحة كلوب، بيب يرد على مزاعم يورجن بشأن حصول السيتي على أسبوعين من الراحة بسبب كورونا: لقد أخطأ، هو يعرف أن هذا ليس صحيحا، لم أكن أعتقد أنه من هذا النوع من الأشخاص.

فيما قال موقع صحيفة «ديلي إكسبريس»، بيب يضرب كلوب. من جانبها، عنونت «ستار سبورت»: تاريخ القتال، راجع تقويمك تشعل بيب في نزاع الأخبار المزيفة في كورونا.

أما صحيفة ذا صن، قالت في عنوانها: جوارديولا يرد بقوة على مزاعم كلوب الخاصة بالأسبوعين الراحة.

الحرب تشتعل بين كلوب وجوارديولا قبل معركة ليفربول ومانشستر سيتي

الحرب تشتعل بين كلوب وجوارديولا قبل معركة ليفربول ومانشستر سيتي

الحرب تشتعل بين كلوب وجوارديولا قبل معركة ليفربول ومانشستر سيتي

الحرب تشتعل بين كلوب وجوارديولا قبل معركة ليفربول ومانشستر سيتي