شكرا لقرائتكم خبر عن مع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يحصد المركز الأول في «دخول المحاكم» (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة ويتحدد مصير مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الذي صدر قرارا من وزير الشباب والرياضة في نوفمبر الماضي بتجميده وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي حتى موعد إجراء أقرب انتخابات.

حكم قضائي تصدره محكمة القضاء الإداري اليوم في الطعن الذي أقامه مرتضى وأعضاء مجلس الإدارة على القرار، إما بالقبول وإعادة المجلس أو برفض الطعن واستمرار سريان قرار «الشباب والرياضة»، وتكتب بهذا الحكم صفحة جديدة في تاريخ أحد قطبي الكرة المصرية أمام منصات القضاء، فقد احتل نادي الزمالك المركز الأول بين أندية مصر الرياضية جميعها في «دخول المحاكم».

سنوات طويلة من المعارك القضائية أمام المحاكم خاضها نادي الزمالك، برصدها تجد غالبيتها مرتبطة باسم مرتضى منصور، سواء كان مسؤولا عن النادي أو خارج دائرة إدارته، إما «مدعي» أو «مدعي عليه».

«المصري اليوم» رصدت رحلة «الزمالك في المحاكم» على مدار 15 عاما مضت في محطات بعضها بعيدة عن الرياضة، لكنها أوقفت واحدا من أكبر الأندية الرياضية في مصر أمام القضاء.

1- في ديسمبر من عام 2005، أصدر وزير الشباب والرياضة ممدوح البلتاجي قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وذلك عقب استقالة 6 من أعضاء المجلس، ما يعتبره القانون سقوطا لشرعية «مجلس مرتضي» بالكامل آنذاك، ويتم بعدها تعيين الكاتب الصحفي مرسي عطاالله رئيسًا للنادي.

وأمام مجلس الدولة أقام مرتضي طعنا على القرار يعود بعده وبحكم المحكمة في 2006 رئيسا للنادي مرة أخرى.

مرتضى منصور يطعن على حل مجلس إدارة نادي الزمالك 2006

2- في النصف الثاني من عام 2006، تحديدا في أغسطس أصدر المجلس القومي للرياضة قرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى، بداعي اكتشاف مخالفات مالية، وتم تعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي لمدة عام واحد، برئاسة ممدوح عباس، لتستمر إدارته للنادي حتى عام 2008، بعد التمديد له.

ليقيم مرتضى منصور وأخرين طعونا امام محكمة القضاء الإداري مطالبا بإلغاء هذا القرار الذي رأه «باطلا ويخالف القانون».

مرتضى منصور في مكتب النائب العام

3- في منتصف عام 2009، دخل نادي الزمالك المحكمة مرة أخرى على يد مرتضى منصور أيضا، عقب إجراء انتخابات النادي التي تنافس فيها مرتضى وممدوح عباس على رئاسة مجلس الإدارة وانتهت بفوز الأخير، لتبدأ نزاعات قضائية جديدة لــ«القلعة البيضاء» يطلب فيها مرتضى منصور بطلان نتيجة الانتخابات وعدم الاعتداد بها «مدعياً» أنها مزورة.

مرتضى منصور أمام مجلس الدولة عقب الطعن على نتائج انتخابات نادي الزمالك التي فاز فيها ممدوح عباس

4- في 2010 صدر قرار من المجلس القومي للرياضة بتعيين المستشار جلال إبراهيم رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك حتى يوليو 2011 على الأقل أو موعد إجراء انتخابات جديدة أيهما أقرب، بعد حصول مرتضى منصور على حكم محكمة يقضي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس، ورحلة قضائية من المرافعات والمستندات اقتربت من عام كامل.

مرتضى منصور أمام مجلس الدولة

5- في الاحتفال بمئوية النادي 10 نوفمبر 2011، ناشدت جماهير الزمالك منصور بالتنازل عن دعواه القضائية، الأمر الذي استجاب له المستشار في نوفمبر من 2011، بحسب ما أكد «منصور» حين تنازل عن قضية «تزوير» انتخابات الزمالك، تلك القضية التي حصل فيها على حكم ضد ممدوح عباس يقضي حل مجلسه.

قبول طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات نادي الزمالك وحل المجلس برئاسة ممدوح عباس

6- في 20 ديسمبر 2011 كانت محطة جديدة لنادي الزمالك أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث أصدرت المحكمة حكما بعودة ممدوح عباس لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى بعد انتهاء خصومته مع مرتضي منصور.

مرتضى منصور

7- في مايو 2013، انتهت ولاية «عباس» الأمر الذي دفع وزارة الرياضة لإصدار قرار بمد عمل المجلس حتى موعد الانتخابات المقبلة من أجل الحفاظ على استقرار النادي.

ممدوح عباس خلال حواره لـ «المصرى اليوم» - صورة أرشيفية

8- في 28 مارس 2014 أجريت انتخابات نادي الزمالك، وخسر «درويش» رئاسة النادي لصالح مرتضي منصور، لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ النادي اتسمت بهيمنة المستشار على القلعة البيضاء على مدار 6 سنوات، وجُدد لمرتضي منصور مرة أخرى خلال انتخابات عام 2017، واستمرت رئاسته للنادي حتى اتخذت «الشباب والرياضة»، قرارها بحل مجلس إدارة نادي الزمالك في نوفمبر الماضي.

مرتضى منصور - صورة أرشيفية

خلال هذه المدة ظل نادي الزمالك «حاجزا لمقعده» داخل المحاكم المصرية، فما بين دعاوى سب وقذف متبادلة بين هاني العتال الذي فاز بمقعد نائب رئيس النادي ولم يمكنه مرتضي من تولي مهام منصبه، وأخرى من مرتضي ضد العتال يتهمه بذات الإتهامات.

9- أحدث المحطات «القضائية» -والتي لا يعلم أحد إذا كانت الأخيرة لنادي الزمالك مع مرتضي منصور والمحاكم أم لا- تلك التي تقول فيها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كلمتها غدا الأحد في الطعن الذ تقدم به مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وكل من أحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، والذى يطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال النادي.

المستشار مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر دعوى وقف قرار عزله - صورة أرشيفية