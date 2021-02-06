شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكشف مميزات ومهارات «خليفة محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع اللاعب الشاب كايد جوردون، «خليفة محمد صلاح»، صاحب الـ 16 عامًا، قادمًا من ديربي كاونتي.

واستعرض موقع ليفربول الرسمي مميزات الوافد الجديد ووجه التشابه مع النجم المصري صلاح.

وقال موقع ليفربول، إن جوردون يمتلك نقاط قوته تتمثل في المراوغة، والسرعة وصناعة وتسجيل الأهداف، فضلا عن رشاقته داخل المستطيل الأخضر التي تصعب المواقف على المدافعين للفرق المنافسة.

وأكد الموقع، أنه سيكون مشابها للنجم المصري، محمد صلاح من حيث أن قدمه اليسرى مميزة حقًا، سوف يسجل دائما ويخلق، ويرهق المدافعين.