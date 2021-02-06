شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم المصري، أحمد المحمدي، سعادته بفوز فريقه أستون فيلا على ضيفه آرسنال بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المحمدي، عبر حسابه على «تويتر»: «بعد ظهر اليوم السبت العظيم، كان الشباب في الموعد.. 3 نقاط وشباك نظيفة».

وجلس المحمدي على مقاعد البدلاء أمام آرسنال، وهو نفس حال مواطنه محمد النني مع الجانرز.