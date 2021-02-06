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أحمد المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على أرسنال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم المصري، أحمد المحمدي، سعادته بفوز فريقه أستون فيلا على ضيفه آرسنال بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المحمدي، عبر حسابه على «تويتر»: «بعد ظهر اليوم السبت العظيم، كان الشباب في الموعد.. 3 نقاط وشباك نظيفة».

وجلس المحمدي على مقاعد البدلاء أمام آرسنال، وهو نفس حال مواطنه محمد النني مع الجانرز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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