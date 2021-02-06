شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لسيدات يد الزمالك قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبات قبل مواجهة سموحة ببطولة الدوري.

وشرح الجهاز الفني للزمالك نقاط القوة والضعف للفريق السكندري، ومنح لاعبات الفريق بعض التعليمات الفنية والخططية والتكتيكية لتنفيذها في المباراة المرتقبة.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة اليوم، على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دوري عمومي السيدات لكرة اليد.

والجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده، قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وأحمد عبدالجواد مدرباً عاماً، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمي، وسهام ركابي مدربة أحمال، ومال محمد إدارية الفريق.