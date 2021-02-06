شكرا لقرائتكم خبر عن يد 2004 بالزمالك يهزم طما بدوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك لكرة اليد «بنين» مواليد 2004 ( أ) على نظيره طما بنتيجة 46 – 14، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى من الدور الثاني لدوري الجمهورية.

ويحتل الفريق صدارة البطولة حتى الآن لفوزه المتتالي بجولاته السابقة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد دعبس، على شكر جميع لاعبي الفريق على أدائهم المتميز، وموقفهم الرجولي من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على الصدارة.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره مركز شباب الظاهرية غدا الأحد، في الجولة الثانية من منافسات البطولة.