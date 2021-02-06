شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتي يعلق على طاقم تحكيم الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن سعادته بتعيين طاقم تحكيم إماراتي، لإدارة نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد غدٍ، الإثنين، بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني.

وقال الاتحاد الإماراتي إن هذا التكليف جاء لثقة الأسرة الدولية بالصافرة الإماراتية، والتي تحقق نجاحات متواصلة في جميع المحافل الكروية الخاصة بالأندية والمنتخبات.

كانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عينت رسميا، طاقم حكام إماراتي لمباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتم اختيار المونديالي محمد عبدالله حسن حكمًا للساحة، محمد أحمد يوسف مساعد أول، حسن المهري مساعد ثان، البرازيلية إيدينا ألفيش حكمًا رابعا، البحريني خميس المري حكمًا للفيديو والكندي درو فيشر حكم فيديو مساعد.