شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يشجع الأهلي أمام بايرن ميونخ من «التالتة شمال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار محمد أبوتريكة، أسطورة كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تشجيع الفريق الأحمر في مواجهة بايرن ميونخ، من مدرجات الدرجة الثالثة باستاد الريان.

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي نهائي مونديال الأندية، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الاثنين المقبل.

وظهر أبوتريكة في فيديو وهو في الاستاد ليحدد مكان متابعته لمواجهة الأهلي أمام بايرن ميونخ ليختار مدرجات الدرجة الثالثة جهة اليسار، المعروفة عند جماهير الأهلي بـ«التالتة شمال».