شكرا لقرائتكم خبر عن دسوق يفوز على عثماثون بهدف نظيف في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى دسوق الرياضى، فوزًا مستحقًا على فريق عثماثون، في عقر داره وعلى ملعبه بنتيجة 1/0.

وأحرز الهدف اللاعب إبراهيم نزيه، وأكد مجلس إدارة نادى دسوق الرياضى، برئاسة الحاج عادل حسنين، استمراره في دعم ومؤازرة الفريق الأول، وكافة الفرق الرياضية بالنادي ماديا ومعنويا.

كما حرص على التواجد أثناء المباراة كل من إيهاب عارف، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق كرة القدم، وعمرو الصياد، عضو مجلس الإدارة لتقديم الدعم والمساندة والمؤازة للاعبين.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من محمود خضر، مدير فني، شريف النجار مدرب عام، أشرف الشكلى مدرب لحراس المرمى، عبدالمعطى الجزار، معد بدنى، محمد عصام مدير إداري، الدكتور محمد جمال طبيب الفريق.