شكرا لقرائتكم خبر عن حاكمة طوكيو: تصريحات «مورى» وضعت «الأولمبياد» فى مشكلة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت يوريكو كويكى، حاكمة طوكيو، أن الأولمبياد تواجه «مشكلة كبيرة».

وأثار مورى، البالغ عمره 83 عاما، عاصفة من الجدل بسبب تصريحاته خلال اجتماع للجنة الأوليمبة اليابانية عن تحدث السيدات لفترات طويلة واعتذر عنها بعد ذلك لكنه رفض الاستقالة.

وأضافت كويكى: «مهمة (حكومة طوكيو) واللجنة المنظمة هى الاستعداد لألعاب آمنة ونحن نواجه مشكلة كبيرة».

وربما تزيد تعليقات مورى من غضب اليابانيين الذين أبدوا تخوفهم من إقامة الأولمبياد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر استطلاع رأى أن نحو 80% من اليابانيين يعارضون إقامة الأولمبياد التى تأجلت من العام الماضى حتى يوليو المقبل.

وقالت اللجنة الأوليمبة الدولية إن اعتذار مورى أنهى المشكلة لكن الانتقادات الموجهة لرئيس وزراء اليابان السابق استمرت حتى أمس الجمعة.

وأبلغ كاتسونوبا كاتو، المتحدث باسم الحكومة، الصحفيين: «هناك كل الأشكال من الانتقادات. أتمنى أن يتفهم الجميع أن (الاستعدادات) للأولمبياد يجب أن تستمر بتفهم وتعاون كل الأشخاص حول العالم».

وأوضح كاتو أن الحكومة تفهمت أن اللجنة الأوليمبة الدولية اعتبرت المشكلة منتهية لكنه أضاف: «لم يكن عليه الإدلاء بهذه التصريحات»، فيما طالب مجموعة من الوزراء برحيل مورى.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن تاكويا هيراى، وزير التحول الرقمى، قوله: «لا أتخيل الأسباب التى أدت إلى هذا النوع من التصريحات. لم تكن مقبولة».