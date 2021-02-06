شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلجيكا يطالب بالتوقف عن إحباط «هازارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الإسبانى روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، بالتخلى عن النبرة السلبية المفرطة فيما يتعلق بقائد «الشياطين الحمر» ومهاجم ريال مدريد، إيدن هازارد، الذي اعتبر أنه يواجه «قدرا كبيرا من الحظ السيئ» بسبب الإصابات، لكنه يعتقد أنه سيعود إلى أفضل مستوياته عندما يتعافى.

وقال المدرب الإسبانى في مقابلة مع صحيفة (Het Laatste Nieuws): «يتعلق الأمر بالكثير من سوء الحظ، لكن يجب أن نتوقف عن أن نكون سلبيين بشكل مجحف، لدى شعور بأن إيدن سيكون في وضع جيد عندما يعود من هذه الإصابة».

وتعرض هازارد لإصابة جديدة في التدريبات، الأسبوع الماضى، هي الثامنة منذ وصوله إلى ريال مدريد الموسم الماضى، ما سيبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

ولطالما أشار مارتينيز إلى هازارد على أنه «قائد عظيم» وبعد عام 2020 الملىء بالإصابات، قال إنه يأمل أن يخرج مهاجم ريال مدريد من دائرة الزيارات المتكررة لعيادات العلاج وأن يقدم عاما ممتازا في 2021. وفى هذا العام ستقام بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وتعول بلجيكا على أن يكون هازارد، الذي من المحتمل أن يغيب عن ثلاث مباريات للمنتخب أمام ويلز وجمهورية التشيك وبيلاروسيا اعتبارا من 24 فبراير في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، متاحا للمسابقة القارية اعتبارا من 11 يونيو.

وتطمح بلجيكا للفوز بأول لقب دولى لها في تلك البطولة، ولا يريد مارتينيز حتى التفكير في مواجهة هذه البطولة بدون القائد إلى جانب كيفين دى بروين أو روميلو لوكاكو وتيبو كورتوا.

وقال: «هذا هو النوع من الأسئلة التي لا يريد أي مدرب الإجابة عليها، لا نريد التفكير في إمكانية تغيب لاعبينا الأكثر خبرة ونجومنا في السنوات الأربع الأخيرة».