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بايرن ميونخ يرفض تكريم ديفيد ألابا لهذا السبب

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، موقف العملاق الألماني من إقامة مباراة وداع لمدافعه النمساوي ديفيد ألابا.

وبات من المتوقع انضمام الدولي النمساوي لنادي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، فور انتهاء تعاقده مع بايرن.

وخلال مقابلة مع قناة «سبورت 1» نفى رومينيجه، عزم النادي على تكريم ألابا، قائلا، كنا سنمنحه مباراة وداع حال أنهى مسيرته هنا في ميونخ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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