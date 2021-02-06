شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرفض تكريم ديفيد ألابا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، موقف العملاق الألماني من إقامة مباراة وداع لمدافعه النمساوي ديفيد ألابا.

وبات من المتوقع انضمام الدولي النمساوي لنادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، فور انتهاء تعاقده مع بايرن.

وخلال مقابلة مع قناة «سبورت 1» نفى رومينيجه، عزم النادي على تكريم ألابا، قائلا، كنا سنمنحه مباراة وداع حال أنهى مسيرته هنا في ميونخ.