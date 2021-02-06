شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى «سان جيرمان» بسبب موقف برشلونة من رحيل «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يواجه صعوبة فى فهم الغضب القادم من برشلونة، بشأن الاهتمام الفرنسى بضم ليونيل ميسى، قائد البارسا.

وكان آنخيل دى ماريا، نجم باريس والمدرب ماوريسيو بوكيتينو، تحدثا عن إمكانية انتقال ميسى إلى حديقة الأمراء، لكن رد رونالد كومان، مدرب برشلونة، على هذه التصريحات ووصفها بقلة الاحترام.

ووفقًا للصحيفة، فإن باريس يكافح من أجل فهم غضب برشلونة، رغم أن المرشحين للرئاسة فى البارسا، تحدثوا علنًا عن العديد من أهداف الميركاتو، بما فى ذلك اللاعبون الذين تنتهى عقودهم فى الصيف.

وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، تحدث مرارًا عن رغبته فى التعاقد مع نيمار نجم باريس، الأمر الذى بدا أنه يزعج اللاعب، رغم عدم امتلاك البارسا، القدرة المالية لحسم الصفقة.

وأوضحت أن برشلونة، قبل سنوات، قام أيضًا بمحاولة علنية للتعاقد مع ماركو فيراتى من سان جيرمان، وكان يهتم أيضًا بضم دى ماريا.

وأتمت الصحيفة تقريرها بأن إحباط برشلونة من دعم سان جيرمان لفكرة ضم ميسى، أمر محير إلى حد ما، نظرًا لتاريخهم فى فعل الشىء نفسه مع نجوم الفريق الفرنسى.

فى سياق آخر، حدد الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، موقفه من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، فإن أكثر من مرشح على رئاسة برشلونة، تحدث مع ممثلى أجويرو، لنقل الأخير إلى قلعة الكامب نو فى الموسم المقبل، خلال صفقة مجانية.

وأشارت إلى أن أجويرو أبلغ مرشحى برشلونة بأنه حريص على تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خارج مانشستر سيتى.

وأوضحت الصحيفة أن أجويرو صديق مقرب لليونيل ميسى قائد برشلونة، وبالتالى وصوله قد يساعد على بقاء البرغوث فى الكامب نو.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة فى الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد، حيث ينتظر البرغوث ما ستسفر عنه انتخابات النادى الكتالونى.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، عن رفض المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى، لاعب برشلونة، الانتقال إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن ليفربول حاول التعاقد مع أومتيتى، بعد إصابة مدافعه جويل ماتيب والغياب الطويل لفيرجيل فان دايك.

وأضافت «مايكل إدواردز المدير الرياضى لليفربول، حاول إبرام عدة صفقات قبل إغلاق السوق، وكان أومتيتى أحد المرشحين، لكن الفرنسى رفض الرحيل عن برشلونة فى منتصف الموسم».

وتابعت الصحيفة: «بعدما رفض أومتيتى الانضمام لليفربول، تحرك النادى بسرعة وانتهى به الأمر بضم أوزان كاباك على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من شالكه، وبن ديفيز من بريسون لتدعيم خط الدفاع».

يذكر أن أومتيتى ظهر بأداء جيد فى المباريات الأخيرة مع برشلونة، لكنه سقط فى أخطاء ساذجة ضد غرناطة بكأس ملك إسبانيا.