شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب بن شرقي بالاستبعاد من مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في سرية تامة اتخذت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك قرارا بمعاقبة أشرف بن شرقي لاعب الفريق ومعاقبته بالاستبعاد من قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري.

ووفقا لمصدر مطلع فإن البرتغالي جايمي باتشيكو قد رفض في البداية فكرة استبعاد بن شرقي من قائمة المباراة إلا أن ضغط الإدارة واللجنة التنفيذية جعله يخضع في النهاية لرغبتهم باستبعاد اللاعب.

ومن المنتظر ان يعلن الجهاز الفني للأبيض أن قرار استبعاد بن شرقي يعود لإصابته لحين احتواء أزمة تذمر وغضب اللاعب والتوصل معه لاتفاق.

وقال المصدر إن بن شرقي سليم وجاهز للمشاركة ولا يوجد ما يمنع الجهاز الفني من ضمه إلا أن الإدارة نما إلى علمها اعتزام اللاعب تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته.