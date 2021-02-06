شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ ولايبزيج يبحثان عن حل لأزمة مواجهة سيتى وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس فريق بوروسيا مونشنجلادباخ نقل مباراة ذهاب دور الـ 16 في دورى أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتى إلى الدنمارك، وذلك في حالة منع الفريق الإنجليزى من دخول ألمانيا في إطار الإجراءات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى هذا التفكير الاستباقى من قبل مونشنجلادباخ بعد منع ليفربول من دخول ألمانيا لخوض مباراته أمام لايبزيج المقررة في 16 فبراير الجارى.

وأجرى النادى الألمانى اتصالات مع ميتييلاند الدنماركى، لتقييم إمكانية نقل المباراة إلى هناك إذا لزم الأمر، حسبما أكدت وسائل إعلام دنماركية نقلا عن مصادر بمونشنجلادباخ.

ويختلف وضع مونشنجلادباخ من حيث المبدأ عن وضع لايبزيج، حيث من المقرر أن تقام المباراة أمام السيتى في 24 فبراير، ويسرى الإجراء مبدئيا حتى 17 من الشهر الجارى.

ومع ذلك، ليس من المستبعد أن يتم تمديد هذا الإجراء ليجد مونشنجلادباخ نفسه في وضع مشابه للايبزيج الآن.

وسيتعين على لايبزيج العثور على مكان محايد وتحمل التكاليف الإضافية لسفر الفريق.

والاحتمال الثانى هو أن تقام مباراة الذهاب في إنجلترا، في حالة التأكد من أن الوضع سيتغير في مباراة الإياب المقرر إقامتها في 10 مارس ومع ذلك، يجب أن يحظى هذا الحل البديل بموافقة ليفربول. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، قد يعتبر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) لايبزيج خاسرا بنتيجة 0-3.