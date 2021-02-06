شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرينا» تنسحب من «يارا فالى» بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحبت سيرينا وليامز من بطولة يارا فالى للتنس بسبب الإصابة، بعد ساعات قليلة من فوزها فى دور الثمانية بالبطولة الإعدادية لأستراليا المفتوحة.

وكان من المنتظر أن تلعب وليامز، الحاصلة على 23 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى، ضد المصنفة الأولى عالميا آشلى بارتى فى الدور قبل النهائى عقب فوزها على مواطنتها الأمريكية دانييل كولينز 6-2 و4-6 و10-6 على ملعب مارجريت كورت.

وقال اتحاد اللاعبات المحترفات فى حسابه على تويتر: «انسحبت سيرينا وليامز من بطولة يارا فالى بسبب إصابة فى الكتف الأيمن».

وأضاف: «تتأهل آشلى بارتى إلى المباراة النهائية دون لعب». على جانب آخر، أعلن لاعب التنس الفرنسى ريشار جاسكيه أنه لن يشارك فى بطولة أستراليا المفتوحة التى تنطلق الإثنين المقبل، لمعاناته من آلام فى القدم.

وقال مدرب جاسكيه، جوليان كاسينى، فى تصريحات لصحيفة ليكيب: «إنه يشعر بالإحباط والحزن. لقد بذل جهدا كبيرا ليشارك فى أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى كحال باقى اللاعبين»، فى إشارة إلى فترة الحجر الصحى، التى يخضع لها اللاعبون وفرقهم فى أستراليا بسبب جائحة كورونا.

وكان جاسكيه (34 عامًا) قد شارك هذا الأسبوع فى بطولة ملبورن، وسقط فى الدور الأول أمام الأمريكى ماكينزى ماكدونالد.