شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» فى موقف حرج مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عندما اعتلى توتنهام هوتسبير صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز فى ديسمبر كانت الجماهير، حتى التى عبرت عن رفضها التعاقد مع جوزيه مورينيو، تحلم بأن المدرب البرتغالى ربما يكون هو الاستثنائى فى النهاية.

لكن بعد الهزيمة المخيبة أمام تشيلسى، وهى الثالثة على التوالى لتوتنهام فى الدورى، تبخر هذا الحلم مع انهيار الفريق اللندنى سريعا.

وعلى الجانب الآخر تقدم تشيلسى بقيادة المدرب الجديد توماس توخيل إلى المركز السادس بينما تراجع توتنهام إلى الثامن ولا يوجد ما يدل على تحسن موقفه قريبا.

واستهل توتنهام الموسم بخماسية فى مرمى ساوثهامبتون وبـ6 أهداف فى مانشستر يونايتد وبدا أن مورينيو، المعروف بأسلوبه العملى فى الفوز بالألقاب، تخلى عن نهجه الحذر.

ورغم تراجع أداء توتنهام نجح فى اعتلاء القمة بانتصار معتمد على الهجمات المرتدة على مانشستر سيتى فى نوفمبر وعاد إلى القمة مرة أخرى فى الشهر التالى بتغلبه على آرسنال.

وربما لم يكن الأداء جميلا لكنه بالتأكيد كان فعالا.

لكن توتنهام افتقر للأمرين ولو كانت الجماهير حاضرة لربما مر مورينيو بليلة صعبة.

ومع الاعتراف بأن توتنهام خاض المباراة دون هدافه هارى كين والظهير السريع سيرجيو ريجيلون فحتى فى وجودهما لربما فشلا فى إنقاذ الفريق فى ظل هيمنة تشيلسى الذى كان يجب عليه حسم انتصاره بنتيجة أكبر من مجرد الاكتفاء بركلة جزاء من جورجينيو.

ويعتمد توتنهام على شعار «تجرأ لفعل أى شىء» لكن الدليل على ذلك لم يكن حاضرا وبغض النظر عن محاولاته قرب النهاية افتقر الفريق للإبداع والروح.

ومع اقتراب نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتى، وهى الفرصة لحصد اللقب الأول منذ 2008، والاستمرار فى كأس الاتحاد الإنجليزى والدورى الأوروبى فاستمرار مورينيو يبدو مؤكدا، ولكنه يعلم أن سمعته بأنه أحد أفضل المدربين فى العالم فى خطر لو استمر انهيار توتنهام.

وانبرى مورينيو للدفاع عن فريقه لكنه لم يتحمل البداية الكارثية.

وقال: «تشيلسى كان الطرف الأفضل فى الشوط الأول. لقد امتلكوا زمام المبادرة واستحوذوا على الكرة».

واستدرك: «لكن بالنظر إلى حقيقة سيطرة تشيلسى فى الشوط الأول، لكن المباراة حسمت فى النهاية بركلة جزاء».

وأضاف: «كنا أفضل كثيرا فى الشوط الثانى... فغابت سيطرة تشيلسى».

ورغم إنهاء توتنهام المباراة بشكل قوى واقترابه من إدراك التعادل غير المستحق عبر كارلوس فينيسيوس كانت ليلة سيئة لمورينيو الذى خسر مباراتين متتاليتين على ملعبه فى الدورى لأول مرة فى مسيرته.

وقال المدرب البرتغالى: «الثقة مهمة جدا فى كرة القدم. عندما لا يحقق الفريق نتائج جيدة ويمر بفترة من النتائج السيئة فأنت بحاجة لعامل إضافى للعودة سريعا».