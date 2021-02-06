حكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه «كلب» خلال مباراة في صربيا (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللقا الودي الذي أقيم في صربيا، بين كولوبارا ونظيره ورادنينسكي ريجيافيك، مشهد من الطرائف والغرائب النادر حدوثها في ملاعب كرة القدم.

اقتحم كلب أسود اللون ملعب اللقاء أكثر من مرة، وحاول المسؤولين إخراجه وإبعاده عن المستطيل الأخضر إلا أن الحيوان كرر مشهد اقتحامه أكثر من مرة، الأمر الذي دفع حكم اللقاء للقيام بفعل ساخر من هذا الموقف، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الكلب الأسود.

حكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه كلب خلال مباراة في صربيا