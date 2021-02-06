شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وعلاء والجزيري على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- عبدالله جمعة- حازم إمام- أحمد عيد- حسام أشرف- حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: طارق حامد- يوسف أوباما- إسلام جابر- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- مروان حمدي- أسامة فيصل- حسين فيصل.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.