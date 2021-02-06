شكرا لقرائتكم خبر عن سيف المزروعي يُتوّج بطلاً لكأس الفهيدي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

توج الفارس سيف أحمد المزروعي بطلاً لسباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم السبت في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 109 فرسان وفارسات، وانتزع المزروعي اللقب بزمن قدره 04:17:37 ساعة على صهوة الجواد «بيليك المنيرة» المملوك لإسطبلات «إم آر إم» بتدرجه الناجح صعوداً على مراحل السباق الأربع، بعدما كان حل في المرتبة الـ11 في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، ليصل إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة.

وحل الفارس سعيد أحمد الشامسي وصيفاً بزمن 04:17:39 على صهوة الجواد «إينهوا ليغور» المملوك لإسطبلات «إم 7» (ثانياً)، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد حميد على صهوة الجواد «فاندال» المملوك لإسطبلات «إف 3».

وفي تفاصيل سير السباق تصدر المرحلة الأولى البالغة مسافتها 40 كيلومتراً، الفارس خليفة يوسف البلوشي على صهوة الجواد «بامبا بلو» المملوك لإسطبلات ند الشبا في زمن قدره 1:21:33 ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس السيريلانكي سيان ناندا على صهوة الجواد «إنكانتو» المملوك لإسطبلات البوادي بزمن بلغ 1:21:35 ساعة، وجاء ثالثاً الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة الجواد «هنهام شين» المملوك لإسطبلات «إم آر إم» بزمن قدره 1:21:42 ساعة، وفي المركز الرابع حل الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «سيسكو دي ساليان» المملوك لإسطبلات «إم 7» (2)، بزمن قدره 1:21:49 ساعة، وجاء خامساً الفارس راشد سعيد الكتبي على صهوة الجواد «ويلومير إنكور» المملوك لإسطبلات «إم 7» (2) بزمن بلغ 1:21:51 ساعة.

صراع الصدارة

وفرضت المرحلة الثانية البالغة مسافتها 35 كيلومتراً، صراعاً في منطقة الصدارة، في أعقاب نجاح الفارس محمد سهيل الكتبي في القفز من المركز العاشر إلى الأول على صهوة الجواد «بلمونت» المملوك لإسطبلات سيح السلم بزمن بلغ 1:16:44 ساعة، في حين تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس خليفة يوسف البلوشي إلى المركز الثاني بزمن بلغ 1:17:42 ساعة، كما تقدم الفارس راشد سعيد الكتبي من المركز الخامس إلى الثالث، وسجل زمناً قدره 1:17:55 ساعة، بينما صعد الفارس سيف أحمد المزروعي من المركز الحادي عشر إلى الرابع على صهوة الجواد «بيليك المنيرة» المملوك لإسطبلات «إم آر إم» وسجل 1:17:02 ساعة، وفي المركز الخامس حل الفارس هزاع محمد الصيعري متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد «فالماو» المملوك لإسطبلات الأريام بزمن بلغ 1:17:42 ساعة.

تواصل الإثارة

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة البالغة 25 كيلومتراً، بعدما حافظ الفارس محمد سهيل الكتبي على موقعه في الصدارة بزمن 59:08 دقيقة، بينما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز العاشر إلى الثاني على صهوة الجواد «أليكا» المملوك لإسطبلات «إف 3» مسجلاً زمناً قدره 58:19 دقيقة، وجاء ثالثاً الفارس سيف أحمد المزروعي متقدماً من المركز الرابع بزمن قدره 59:37 دقيقة، وفي المركز الرابع جاء الفارس راشد حميد متقدماً من المركز الـ11 على صهوة الجواد «فاندال» لإسطبلات «إف 3» بزمن قدره 59:08 دقيقة، كما ارتقى الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز التاسع إلى الخامس على صهوة الجواد «أينهوا ليغور» المملوك لإسطبلات «إم 7» (2) بزمن بلغ 59:43 دقيقة.

جوائز السباق

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين كالتالي:

المركز الأول: 200,000 درهم، والمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمراكز الرابع 50,000 درهم، والخامس 35,000 درهم، علاوة على 30 ألف درهم لكل مشارك من أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر.



جلفار: جهود كبيرة لبلدية دبي

وقال طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية دبي: «البلدية تقوم بجهود كبيرة في منطقة سيح السلم بصورة عامة، وميادين ومسارات مدينة دبي الدولية للقدرة، من أجل دعم الاستدامة وجعل هذه الرياضة التراثية تقام بتناغم مع البيئة».

وكشف عن زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في المنطقة تطلبت ضخ نحو 20 مليون غالون يومياً، تصل في أوقات الصيف إلى 25 مليون غالون، وهي من مياه الصرف الصحي المعاد معالجتها، مما ساعد في توفير الضغط على المياه الحلوة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لزيادة المساحات الخضراء.

كما كشف جلفار عن دور البلدية أيضاً في عملية تدوير النفايات الناجمة عن مخلفات السباقات وتحويلها إلى سماد عضوي يستخدم في عمليات الزراعة في المنطقة نفسها.