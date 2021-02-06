شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء عدنان مدرباً لديالى العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سمّت الهيئة الإدارية لنادي ديالى العراقي، صفاء عدنان مدرباً لفريقها الأول الذي تأهل إلى الدور المقبل من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكان حيدر عبيد، لاعب منتخب العراق السابق قد أشرف على تدريب ديالى لعدة مباريات، لكنه اعتذر عن المهمة وتوجه للعمل مدرباً مساعداً مع شقيقه عباس عبيد في تدريب الصناعات الكهربائية.

وتأتي تسمية صفاء عدنان مدرباً لفريق ديالى كمحاولة من إدارة النادي، لإعادة فريقها الأول إلى مصاف الدوري الممتاز الذي تواجد فيه خلال العقود الماضية.

وسبق للمدرب صفاء عدنان، أن عمل مدرباً مساعداً مع المدرب حكيم شاكر في تدريب منتخب شباب العراق، وكذلك في تدريب منتخب العراق تحت سن 23 سنة، وأيضاً في تدريب منتخب العراق الأول، كما عمل مع المدرب المذكور في تدريب فريقي الشرطة والزوراء، ثم عمل مدرباً لفريق السماوة قبل موسمين.