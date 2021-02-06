شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بعد 74 ثانية يقود أستون فيلا للفوز على أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برمنجهام - رويترز

سجل أولي واتكينز هدفاً مبكراً ليقود أستون فيلا للفوز على أرسنال 1-صفر، السبت، ليتقدم للمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تجرع أرسنال الهزيمة الثانية على التوالي.

وتقدم أستون فيلا بعد 74 ثانية فقط من المباراة، بعدما خطف برتران تراوري الكرة، لينطلق في الناحية اليمنى، ويمررها داخل منطقة الجزاء إلى واتكينز، الذي تابعها بلمسة واحدة أرضية في شباك الحارس مات رايان.

وجاءت أفضل فرص أرسنال للتعادل عبر ركلة حرة لعبها جرانيت تشاكا بدت في طريقها للمرمى، قبل أن يتصدى لها حارس أرسنال السابق إيميليانو مارتينيز بأطراف أصابعه.

وبينما تخطى أستون فيلا منافسه توتنهام المتعثر في الترتيب، تركت النتيجة أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، متأخراً بنقطتين عن غريمه في شمال لندن الذي لعب 21 مباراة.