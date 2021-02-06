لاعب منتخب قطر يرد على تصريحات «المعز»: بوابه الأهلي أقدم من الدوري القطري

الشارقة - اميمة ياسر - «تصريحات في غير محله».. بهذه الكلمات انتقد أحمد مبارك أل شافي، لاعب منتخب قطر السابق، التصريحات التي أدلي لها المعز على لاعب الدحيل القطرى بعد الهزيمة من الأهلى بهدف.

وقال مبارك، "ما قاله المعز لا يليق.. وتعليقك أنك احترمت الأهلي أكثر من اللازم تصريح فى غير محله.. أنت لاعب احتياطي فى الدحيل.. هذا ليس من الأخلاق الرياضية احترام الخصم واجب".

وقال أحمد مبارك آل شافي على مواقع التواصل الاجتماعي فى رسالة انتقاد للمعز على، "احمد ربك أنك هزمت بهدف فقط أمام النادى الأهلي.. تعلم التواضع.. تاريخ الأهلى أو بوابه الأهلي أقدم من الدوري القطري، ناديك تأسس بعد 100 سنة من تاريخ الأهلي".

أحمد مبارك آل شافي لاعب كرة قدم قطري دولي سابق، لعب مباراة تصفيات كأس العالم 1998 ضد المملكة العربية السعودية في 11 أكتوبر 1997. لعب أيضاً في كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 1991 في إيطاليا حيث ساهم في احتلال قطر المركز الرابع.

وصرح المعز على، مهاجم الدحيل القطرى، أن فريقه احترم منافسه الأهلى بشكل مبالغ فيه خاصة فى الشوط الأول، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، وحسمه المارد الأحمر بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث المعز على عقب نهاية المباراة، قائلا: "احترمنا الأهلى زيادة عن اللزوم فى الشوط الأول وأعطيناهم أكبر من حجمهم، خطأ واحد نجحوا فى استغلاله وسجلوا الهدف الوحيد".

وأضاف مهاجم الدحيل قائلا: "ظهرنا فى الشوط الثانى بشكل مختلف دخلنا بقوة وحماس كبير ووضعنا الأهلى فى مكانه الطبيعى، ولم يخلقوا أى فرصة علينا ولجأوا إلى الدفاع وكان من المفترض أن ندخل المباراة أكثر هجوما بدلا من أحترام الخصم أكثر من اللازم مع أحترامى للأهلى".